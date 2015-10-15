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شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة أمام البرلمان

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شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة أمام البرلمان شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة أمام البرلمان

شيخ الأزهر أحمد الطيب

يتوجه د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خلال الأيام القليلة المقبلة إلى العاصمة الإيطالية روما، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها بالرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا وذلك للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك،

ووفق بيان الأزهر الشريف اليوم.. من المقرر أن يلقي الإمام الأكبر خطابا عالميا أمام البرلمان الإيطالي بغرفتيه ( الشيوخ ، النواب ) عن “الأديان والسلام” ، يتناول خلاله رسالة السلام التي بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين ، إضافة إلى التأكيد على قيم الوسطية والتعايش المشترك ونبذ العنف والتطرف .

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود الكبيرة التي يقوم بها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل بناء حوار حضاري بين الشرق والغرب يقوم على احترام وتقبل الأخر ، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وحَقِّ الإنسان في العيش في سلام.

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