مقتل مسلحين من داعش وتدمير مقر قيادة للتنظيم بقصف جوى عراقى بالأنبار (تحديث)

أفادت فضائية "سكاى نيوز فى خبر عاجل لها منذ قليل، بأنه تم مقتل مسلحين من داعش وتدمير مقر قيادة للتنظيم بقصف جوى عراقى استهدف منطقة الحميرة فى الأنبار اليوم الخميس.

وكانت العشائر العراقية بمنطقة جبل مكحول بقضاء بيجى فى محافظة صلاح الدين شمالى العراق، قتلت العشرات من مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى الفارين من المعارك مع القوات العراقية المشتركة التى شرعت فى تحرير ما تبقى من مناطق المحافظة.

>وأكدت القناة أن طائرات بدون طيار قصفت مبنى قائم مقام الرطبة وشعبة النفط التى يتخذها داعش مقرا له فى الأنبار بالعراق.