الباييس: المجتمع الدولى يقف عاجزا مجددا أمام الانتفاضة الثالثة بالقدس

علقت صحيفة الباييس الإسبانية على الانتفاضة الثالثة فى القدس، والوضع السيئ الذى تشهده فلسطين والتى كان آخرها مساء أمس الأربعاء، حيث قامت إسرائيل بوضع حواجز تفتيش على مداخل الأحياء الفلسطينية فى القدس الشرقية المحتلة، وذلك فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تهدف لوقف الهجمات الفلسطينية التى استمرت رغم ذلك.

وقالت الصحيفة تحت عنوان "القدس المدينة المقسومة" إنه لا تزال صور الفلسطنيين والإسرائيليين خلال الانتفاضة الثالثة محفورة فى ذاكرة العالم، ويقف العالم مكتوفى الأيدى مجددا أمام الانتفاضة الثالثة، فالقدس تلك المدينة المقسومة الى القدس الفلسطينية والقدس الإسرائيلية دائما يقف المجتمع الدولى عاجزا لحل أزمتها الدائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن العالم لا يزال فى حالة صدمة مما يحدث فى القدس، وقالت إن كل ما فعله المجتمع الدولى سواء الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى أو منظمة الأمم المتحدة لا يتجاوز الإدانات، ومشاهدة ما يحدث فى القدس من استمرار الصراع الذى يحرق الأخضر واليابس، واستمرار الإرهاب الإسرائيلى وفقا لما يسميه الرئيس الفلسطينى محمود عباس، محذرة من إشعال فتيل الصراع.

وقال فلسطينى "هناك عدد من الإرهابيين ظهروا فى الأحياء العربية فى القدس فى الأسابيع الأخيرة وهو أمر غير مقبول، وما نقوم به مجرد حماية حياة الناس والسيطرة على الوضع فى حين أنه يأنى آخرين بقصد قتل الأبرياء".

وقالت الصحيفة إن الصراع الإسرائيلى الفلسطينى يزداد سوءا بمرور الوقت، وأصبح هناك الكثير من الخوف على مستقبل القدس، فوصل الأمر إلى انتفاضة ثالثة" .



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