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سقوط 12 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان خلال حملة أمنية بقنا

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سقوط 12 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان خلال حملة أمنية بقنا سقوط 12 من المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان خلال حملة أمنية بقنا
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بالتنسيق وجهاز الأمن الوطنى، من القبض على 12 من المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان خلال حملة مكبرة بمراكز محافظة قنا المختلفة.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا إخطارا يفيد شن حملة مكبرة لضبط المتهمين بالانضمام لجماعة الإخوان المحظورة والمحرضين على التظاهر والعنف ضد مؤسسات الدولة، وأسفرت الحملة عن ضبط 12 من المتهمين من 3 مراكز مختلفة على مستوى محافظة قنا ونقادة وقوص.

والمتهمون هم "يحيى ع" مهندس و "أيمن ح" موظف بالتعليم و"محمد م م" موظف تموين و "أيمن ح م" موظف وجميعهم من قوص، و "محمود ن ا" محامى، و "على ا ع" موظف، و "عماد الدين ع" موظف بالتموين، و "خالد خ"، و"أحمد ع ا" وجميعهم من مركز قنا، و "خالد ا د" و"عصام ع" من فرشوط و"أيمن ع ا" مدرس من نقادة.

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مصر 365