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القبض على عاطل متهم بسرقة شقة بشبين الكوم وبحوزته أقراص مخدرة بالمنوفية

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القبض على عاطل متهم بسرقة شقة بشبين الكوم وبحوزته أقراص مخدرة بالمنوفية القبض على عاطل متهم بسرقة شقة بشبين الكوم وبحوزته أقراص مخدرة بالمنوفية
تمكنت مباحث قسم شبين الكوم بالمنوفية، من ضبط عاطل، وذلك لقيامه بسرقة شقة وبحوزته 7 أقراص مخدرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، بلاغا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شرطة شبين الكوم يفيد بسرقة شقة "سهير.م.م.ص" الكائنة بمدينة شبين الكوم والاستيلاء منها على (عدد 2 لاب توب ماركة – عدد 2 كاميرا ماركة – عدد 4 هواتف محمولة – جهاز قياس ضغط – مكواه شعر – كشاف اضاءة).

ونظرًا لما تمثله تلك الواقعة من خطورة إجرامية فقد تم تشكيل فريق بحث تحت إشرافنا، وبرئاسة اللواء جمال شكر مدير إدارة البحث الجنائى، وتم وضع خطة بحث عاجلة أسفرت جهودها عن أن وراء ارتكاب الواقعة "أحمد.م.ر.ع" عاطل والمدرج جنائياً.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط وحدة مباحث قسم شبين الكوم، برئاسة الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء سامر شرف، محمد عبد المعبود ،عمر شلبى ،أحمد ضياء معاونى المباحث، وتم ضبط المتهم المذكور وبحوزته ( 7 أقراص من عقار الترمادول المخدر ).

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وأرشد عن المسروقات وتم ضبطها والتحفظ عليها، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 15833 جنح قسم شبين الكوم لسنة 2015 وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
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