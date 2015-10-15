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القبض على 8 هاربين من أحكام بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية

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القبض على 8 هاربين من أحكام بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية القبض على 8 هاربين من أحكام بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة بالإسماعيلية
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائى ومباحث تنفيذ الأحكام من القبض على 8 متهمين فى حملة أمنية بالمحافظة.

تلقى اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من اللواء محمود خليل مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام ضباط الإدارة بالقبض على كل من (محمد ج.ق) 20 سنة عاطل مقيم فنارة ــ دائرة مركز فايد وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و(عبدالكريم .ع.ع) 35 سنة عاطل مقيم أبو خليفة ــ دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "سنجة"، و(ناصر. س. ع) 40 سنةعاطل مقيم الكيلو14 ــ دائرة مركز القنطرة غرب وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن "خنجر"، وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع.

كما تمكنوا من ضبط (أحمد .ش.م) 26سنة عاطل مقيم أبوسلطان ــ دائرة مركز فايد مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 3754 لسنة 2015 جنح مركز فايد بتهمة " مشاجرة " ، و(محمد ع. إ) 27 سنةعاطل مقيم أبوصوير مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 1912لسنة2015 إدارى قسم أول بتهمة "مشاجرة"، و(البدرى. ف. ع) 30 سنة عاطل مقيم الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية رقم 6476/2015 جنح قسم ثالث الإسماعيلية بتهمة "مخدرات".

وتمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام من القبض على (إسلام ص. ع) 25 سنة عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة غرب مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 5820 لسنة 2013 مركز القنطرة غرب والمقضى فيها بالسجن 10 سنوات بتهمة "سرقة بالإكراة"، و ( محمد ص. م) 51 سنة عاطل مقيم الشهداء - دائرة قسم ثان مطلوب التنفيذ عليه فى الجناية رقم 140 لسنة 2014 قسم ثان والمقضى فيها بالسجن 15سنة بتهمة "تزوير".

تم التحفظ على المتهمين وتحررت لهم المحاضر اللازمة وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
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