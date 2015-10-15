رفض استئناف 5 قيادات إخوانية على قرار حبسهم فى قضايا عنف بالسويس

قررت محكمة الاستئناف بالسويس، صباح اليوم، عدم قبول استئناف 5 من قيادات بتنظيم الإخوان الإرهابى على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

وكانت تمكنت قوات الأمن الوطنى والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر أبريل ومايو الماضى على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الإخوان الإرهابى وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضارهم.

يذكر أن المتهمين هم "محمد.م"، موظف بمديرية خدمية، و"محمد.ف"، حاصل على دبلوم، و"مصطفى.أ"، فنى بمحطة كهرباء، و"محمد.أ"، موظف بشركة خاصة، و"محمود.ن" عاطل.