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حجز عضو "التبليغ والدعوة" المتهم بتزوير مستندات رسمية على ذمة التحريات

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حجز عضو "التبليغ والدعوة" المتهم بتزوير مستندات رسمية على ذمة التحريات حجز عضو "التبليغ والدعوة" المتهم بتزوير مستندات رسمية على ذمة التحريات
أمرت نيابة الدرب الأحمر بإشراف المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة، بحجز أحد الأشخاص على ذمة تحريات المباحث، لقيامه بتزوير مستندات ومحررات رسمية خاصة بجهات حكومية وبيعها للمواطنين مقابل مبالغ مالية، والذى تبين أنه مدرج بقاعدة بيانات قطاع الأمن الوطنى "تبيلغ ودعوة" .

كشفت التحقيقات أن المتهم قام بتزوير مستخرج رسمى بشهادة بيان نجاح طالب فى الشهادة الابتدائية ممهور بخاتم شعار الجمهورية منسوب صدوره لإدارة أشمون التليمية "مزور"، وعقد إيجار أملاك منسوب صدوره لمكتب توثيق عين شمس "مزور" .

كان تلقى ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة معلومات مفادها قيام "وائل ا م" وشهرته الشيخ وائل 42 سنة حاصل على ليسانس حقوق ومقيم أشمون المنوفية، والمدرج بقاعدة بيانات قطاع الأمن الوطنى "تبيلغ ودعوة" بتزوير المستندات والمحررات الرسمية الممهورة بخاتم شعار الجمهورية والمنسوب صدورها لجهات حكومية.

ومن خلال التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط الإدارة وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطه حال تردده على شارع بورسعيد دائرة قسم شرطة الدرب الأحمر ، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق ، والتى أمرت بما سبق .

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مصر 365