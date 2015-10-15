مصرع عامل على يد عاطل فى مشاجرة بسبب "تربية الكلاب" بشبرا الخيمة

شهدت مدينة شبرا الخيمة مشاجرة عنيفة أسفرت عن مصرع عامل على يد عاطل بسبب رفض المجنى عليه ووجود مجموعة من الكلاب ملك الجانى تسببت فى ذعر وخوف أهالى المنطقة، تم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وقالت مديرية الأمن فى بيان لها، إن اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من العميد وائل صديق، مأمور قسم أول شبرا الخيمة، بالواقعة.

وتبين للعقيد جمال الدغيدى، رئيس فرع البحث الجنائى، ورود إخطار من مستشفى ناصر العام بوصول المدعو "أحمد سعيد"، 25 سنة، عامل، ومقيم أم بيومى دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى بالجانب الأيمن وتوفى متأثرًا بإصابته.

وبانتقال الرائد محمد سرحان، رئيس مباحث القسم، للمستشفى تم التقابل مع والد المتوفى سعيد أحمد، 54 سنة، سائق، ومقيم بذات الناحية، وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بين نجله المجنى عليه، و"محمود.ف.ع"، وشهرتة "كلايلو"، 27 سنة، عاطل، ومقيم أم بيومى دائرة القسم، والسابق اتهامه فى عدد 3 قضايا سلاح - مخدرات آخرها القضية رقم 5439 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م – مخدرات، بسبب اصطحاب المتهم لمجموعة من الكلاب أثارت ذعرًا للمارة.

وعندما عاتبه المجنى عليه طالبًا منه الانصراف بالكلاب تطورت المشادة إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بطعنه بمطواة مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم وبحوزته السلاح الأبيض المستخدم فى الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 22000 جنح قسم أول شبرا الخيمه لسنة 2015م، وجار العرض على النيابة العامة.