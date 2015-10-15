أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "قتل محامى المطرية"

Google+ Print
بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "قتل محامى المطرية" بدء جلسة محاكمة المتهمين بقضية "قتل محامى المطرية"
بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، نظر محاكمة "عمر محمود عمر" و"محمد الأنور محمدين" ضابطى الأمن الوطنى، فى اتهامهما بالاعتداء على المحامى "كريم حمدى" بالضرب وتعذيبه على نحو أدى إلى وفاته داخل قسم شرطة المطرية، ومن المقرر سماع المرافعات بجلسة اليوم.

حضر نقيب المحامين سامح عاشور، ونقيب محاميى شمال القاهرة محمد عثمان، وعدد كبير من أعضاء هيئة الدفاع، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين الذين ارتدوا الملابس المدنية لسابقة إخلاء سبيلهم.

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد أحال الضابطين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامى المجنى عليه، أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جرائم لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، فأحدثا به إصابات جسيمة متعددة أودت بحياته، على نحو ما جاء بتقرير الطب الشرعى.

وتبين من تحقيقات النيابة، أن المجنى عليه، صدر قرار بضبطه بناءً على اعتراف متهم آخر عليه ضبط وبحوزته أسلحة نارية، وإقراره بانضمامهما لجماعة الإخوان الإرهابية وضلوعهما فى ارتكاب جرائم ترويع وعنف.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365