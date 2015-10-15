الأسطورة ماتيوس: لاعب واحد فقط يستحق الكرة الذهبية

(إفي): قال النجم الألماني المعتزل لوثار ماتيوس إن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة هو "الوحيد" الذي يستحق جائزة الكرة الذهبية هذا العام، معتبرا أن تتويج أحد غيره سيعد "مفاجأة كبرى".

وقال ماتيوس الذي توج مع بلاده بمونديال 1990 في حوار نشره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) "في رأيي، هناك لاعب واحد فقط يستحق الكرة الذهبية وهو ليونيل ميسي، لأنه عاد لأفضل مستوياته مع برشلونة ولم يفعل هذا الأمر في دوري الأبطال فقط بل في الكأس والليجا، وإن كانت الألقاب مع الأرجنتين لا تزال تعانده".

وبخصوص عدم تمكن ميسي من الفوز ببطولة كوبا أمريكا وتأثيرها على الأمر قال "غلته التهديفية تتحدث عن نفسها هذا بخلاف عبقرية أداءه والانتصارات التي حققها مع برشلونة".

وأشاد الأسطورة بالمثل بمدرب برشلونة لويس إنريكي حيث اعتبر أنه "أهم" مرشحيه للفوز بجائزة أفضل مدرب والتي ستسلم في نفس ليلة حفل الكرة الذهبية في 11 يناير المقبل.

وأضاف ماتيوس "هذا العام لم يشهد بطولة اليورو أو المونديال، لذا فإن كل التركيز يجب أن ينصب على الأندية، وهنا يتفوق برشلونة على الكل".