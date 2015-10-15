أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ماسكيرانو: غياب ميسي ليس عذرا للأرجنتين

Google+ Print
ماسكيرانو: غياب ميسي ليس عذرا للأرجنتين ماسكيرانو: غياب ميسي ليس عذرا للأرجنتين

(إفي): اعتبر لاعب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو أن غياب لاعبين مهمين عن الفريق للإصابة لا يمكن أن يصبح "عذرا" للبداية السيئة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي "غياب لاعبين مهمين لا يمكن أن يصبح عذرا، هذا هو المنتخب الأرجنتيني ويجب أن نتعامل مع الأمر، لا يجب خداع أنفسنا، أمس تحسن الفريق ويمكننا تقديم المزيد".

يشار إلى أن الأرجنتين خسرت في الجولة الأولى بهدفين نظيفين من الإكوادور وتعادلت في الثانية سلبيا مع باراجواي في ظل غياب كل من ليونيل ميسي وايفر بانيجا وانزو بيريز ولوكاس بيليا وماركوس روخو للإصابة.

ولم يشارك في اللقاء الثاني كل من سرخيو أجويرو للإصابة وازكييل جاراي لأسباب شخصية.

وصرح ماسكيرانو "نحن نعي بأن البداية لم تكن بأفضل صورة ممكنة وبالأخص في المباراة الأولى ولكن يوجد هامش كبير يمكن تحسينه".

وأضاف اللاعب "إذا ما كان ليو (ميسي) مصابا يجب أن نتعامل مع الأمر وجعل غيابه لا يبدو إلا في أضيق الحدود".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه