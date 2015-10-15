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طلاب ثانوى عام يتظاهرون أمام مديرية التعليم بالدقهلية لإلغاء درجات الحضور

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طلاب ثانوى عام يتظاهرون أمام مديرية التعليم بالدقهلية لإلغاء درجات الحضور طلاب ثانوى عام يتظاهرون أمام مديرية التعليم بالدقهلية لإلغاء درجات الحضور
نظم عدد من طلاب الصف الثالث الثانوى بالدقهلية، مظاهرة أمام مديرية التربية والتعليم بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، لمطالبة وكيل وزارة التربية والتعليم بإلغاء درجات الحضور والانضباط.

وأشار الطلاب إلى أن المدرسة أصبحت مضيعة للوقت، حيث إن هناك عجزا كبيرا فى المدرسين بعدد من المواد مما يزيد من حصص الاحتياطى، بالإضافة إلى اعتماد المدرسين جميعا بأن الطلاب تتحصل على دروس خصوصية فلا تحتاج إلى الشرح داخل المدرسة.

ومن جانبه صرح مصدر مسئول بمديرية التربية والتعليم بأن إلغاء درجات الحضور والانضباط اختصاص الوزير وليس اختصاص وكيل الوزارة، وأكد أنه سوف يتم كتابة مذكرة بما حدث ويتم عرضه على الوزير.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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