أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جامعة دمياط يشارك فى منتدى الجامعات المصرية البريطانية

Google+ Print
رئيس جامعة دمياط يشارك فى منتدى الجامعات المصرية البريطانية رئيس جامعة دمياط يشارك فى منتدى الجامعات المصرية البريطانية
شارك الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط، والدكتور ممدوح نعمة الله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بورشة عمل منتدى الجامعات المصرية البريطانية التى نظمها المجلس الثقافى البريطانى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وفد من الجامعات البريطانية، وكذلك عدد من رؤساء الجامعات المصرية الحاليين والسابقين، ووزراء التربية والتعليم السابقين.

وأوضح بيان صادر صباح اليوم، الخميس، عن رئيس الجامعة، أن ورشة العمل تأتى بهدف مشاركة الخبرات وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية، حيث تعتبر المملكة المتحدة من أهم الدول المتقدمة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والتى عملت على تطوير التعليم بها خلال العشرين عامًا
>الماضية، لتصل به ليكون أحد الروافد الرئيسية للدخل القومى مع وجود العديد من الجامعات البريطانية فى المراتب الأولى على مستوى العالم، حيث للمملكة المتحدة (3) جامعات من أفضل (10) جامعات عالميًا، وكذلك (34) جامعة من أفضل (100) جامعة عالميًا، وكذلك (78) جامعة من أفضل (800) جامعة على مستوى العالم.

وأضاف الييان أن المنتدى ناقش العديد من المحاور، منها الرؤية المشتركة للبحث العلمى، وتجربة بريطانيا فى تقويم التعليم العالى، وكذلك اتفاقية نيوتن - مشرفة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتكلفة
>إجمالية تصل إلى (25) مليون يورو، وسيتم توقيع الاتفاقية بين كل من رئيس الوزراء المصرى ونظيره البريطانى، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعليم العالى بمصر، ودعم البحث العلمى المشترك بين البلدين على خمس سنوات فى مجال البعثات ليشمل البعثات لنيل الدرجات العلمية والأبحاث المشتركة لمراكز البحوث والجامعات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365