رئيس جامعة دمياط يشارك فى منتدى الجامعات المصرية البريطانية

شارك الدكتور رمضان الطنطاوى، رئيس جامعة دمياط، والدكتور ممدوح نعمة الله، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بورشة عمل منتدى الجامعات المصرية البريطانية التى نظمها المجلس الثقافى البريطانى بالتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات، بحضور وفد من الجامعات البريطانية، وكذلك عدد من رؤساء الجامعات المصرية الحاليين والسابقين، ووزراء التربية والتعليم السابقين.

وأوضح بيان صادر صباح اليوم، الخميس، عن رئيس الجامعة، أن ورشة العمل تأتى بهدف مشاركة الخبرات وتدعيم الشراكة بين الجامعات المصرية والبريطانية، حيث تعتبر المملكة المتحدة من أهم الدول المتقدمة فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى، والتى عملت على تطوير التعليم بها خلال العشرين عامًا

>الماضية، لتصل به ليكون أحد الروافد الرئيسية للدخل القومى مع وجود العديد من الجامعات البريطانية فى المراتب الأولى على مستوى العالم، حيث للمملكة المتحدة (3) جامعات من أفضل (10) جامعات عالميًا، وكذلك (34) جامعة من أفضل (100) جامعة عالميًا، وكذلك (78) جامعة من أفضل (800) جامعة على مستوى العالم.

وأضاف الييان أن المنتدى ناقش العديد من المحاور، منها الرؤية المشتركة للبحث العلمى، وتجربة بريطانيا فى تقويم التعليم العالى، وكذلك اتفاقية نيوتن - مشرفة المزمع تنفيذها خلال الفترة المقبلة بتكلفة

>إجمالية تصل إلى (25) مليون يورو، وسيتم توقيع الاتفاقية بين كل من رئيس الوزراء المصرى ونظيره البريطانى، وتهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير التعليم العالى بمصر، ودعم البحث العلمى المشترك بين البلدين على خمس سنوات فى مجال البعثات ليشمل البعثات لنيل الدرجات العلمية والأبحاث المشتركة لمراكز البحوث والجامعات.