قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 17 فلسطينيًا بمناطق مختلفة بالضفة الغربية

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عمليات الاعتقال بحق الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، حيث اعتقلت، صباح اليوم الخميس، 17 فلسطينيًا من مختلف محافظات الضفة الغربية.

وقال مصدر أمني، وفقًا لوكالة انباء الشرق الأوسط، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الشاب صالح زياد سرحان (23 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.. مشيرا إلى أن الاحتلال سلم الشقيقين عمار (32 عاما)، ومجدي مصطفى أبوعكر (28 عاما)، بلاغين لمراجعة المخابرات الإسرائيلية في مجمع مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من محافظة نابلس. وقالت مصادر أمنية إن القوات اقتحمت قريتي “تل”، و”مادما”، جنوب غرب نابلس، وفتشت عدة منازل

> فيها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين مواطنين من قرية تل، فيما اعتقلت فلسطينيين من “مادما”.

و اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خمسة فلسطينيين من حي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد اقتحام الحي ودهم منازلهم بوحشية، وتم اقتيادهم

> إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق في المدينة.

وانضم للمعتقلين خمسة فلسطينيين من مدينة الخليل، وبلدتي بيت أولا، وبيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وقال الناطق الإعلامي باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان في بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أحياء: خلة

> العين، والحارة التحتا، والظهر، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقلت حمزة أيمن محمد أبو عياش (17 عاما)، وأمير إبراهيم خالد صبارنة (22 عاما)، ومالك

> فهمي عبد الحميد زعاقيق (18 عاما)، ونقلتهم لمعسكر عصيون الاحتلالي، ومستوطنة كرمي تسور المحاذية للبلدة.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت عدة منازل في البلدة، ما أدى إلى اندلاع

> مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال