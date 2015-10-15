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بعد نهاية مدة بالون المعدة.. وسائل تساعدك على خسارة وزنك الزائد

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بعد نهاية مدة بالون المعدة.. وسائل تساعدك على خسارة وزنك الزائد بعد نهاية مدة بالون المعدة.. وسائل تساعدك على خسارة وزنك الزائد
بالون المعدة هو تقنية جديدة من تقنيات خفض الوزن التى تعتمد على تصغير حجم المعدة وتقليل قدرتها على الامتلاء بالطعام، وبالتالى فهى تسهم فى خسارة الوزن بصورة جيدة.

عن باللون المعدة أرسلت قارئة تقول أنها خضعت لعملية لتركيب باللون منذ حوالى 9 أشهر، فقدت خلالها ما يقرب من 20 كيلو جراما، وبعد عدة أيام ستقوم بنزع باللون المعدة نظرا لانتهاء الفترة المسموح ببقائها داخل المعدة.

تقول القارئة أنها ترغب فى خسارة المزيد من الوزن بعد استئصال البالون كما تسأل عن البدائل المتاحة لذلك.

يجيب عن سؤالها استشارى أمراض الجهاز الهضمى والمناظير الدكتور محمد أنور سليمان، موضحا أن هناك ثلاثة بدائل مساعدة يمكن الاستعانة بها بعد إزالة بالون المعدة بغرض خسارة المزيد من الوزن وهم:

1- فى حالة وجود زيادة كبيرة فى الوزن والرغبة فى خسارة ما يتجاوز 40 كيلو جراما، فجراحات استئصال جزء من المعدة أو تركيب حزام المعدة من الوسائل الناجحة والفعالة لتلك الحالات.
>2- عند وجود وجود زيادة مفرطة فى الوزن بعد نزع البالون وبمعدل يتراوح بين 12 إلى 20 كيلو جراما، يمكن هنا الاستعانة بتقنية حقن البوتكس بجدار المعدة، وهو ما يساعد على زيادة الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويعمل على خسارة الوزن.
>3- أما فى حالة الزيادة المتوسطة فى الوزن وبمعدل يتراوح بين 20 إلى 30 كيلو، فهنا يمكن إعادة تركيب بالون جديد فى نفس توقيت عملية نزع البالون القديم.

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مصر 365