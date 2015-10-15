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مدير أمن أسوان يتفقد إدارة القوات للتأكد من جاهزيتها لتأمين الانتخابات

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مدير أمن أسوان يتفقد إدارة القوات للتأكد من جاهزيتها لتأمين الانتخابات مدير أمن أسوان يتفقد إدارة القوات للتأكد من جاهزيتها لتأمين الانتخابات

جولة مدير أمن أسوان

قام اللواء عمر ناصر مدير أمن أسوان بزيارة تفقدية لإدارة قوات الأمن لمتابعة آخر الاستعدادات لتأمين الانتخابات البرلمانية.

وحضر مدير الأمن البروفة النهائية لتأمين الانتخابات البرلمانية، كما وجه الشكر للقوات من الضباط والأفراد والمجندين وحثهم علي تقديم أقصي جهد ممكن حتي نعبر بمرحلة الاستحقاق الثالث وهي الانتخابات البرلمانية، ومواجهة أي خروج علي القانون بحسم وقوة وحسن معاملة المواطنين وتقديم الخدمات لهم في إطار القانون والإنسانية، والوقوف علي الحياد في إطار القانون وحقوق الإنسان حتي نعبر بمصر والمواطنين إلي بر الأمان خلال المرحلة المقبلة، و قام مدير الأمن بتفقد قوام كل القوات والاطمئنان علي المعدات وأمر بتوفير كل الإمكانيات لتلبية تأمين الانتخابات البرلمانية.

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