وزير الإنتاج الحربي يبحث مع السفير الأمريكي استئناف عمل مصنع الدبابات

استقبل اللواء محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى بديوان عام الوزارة، ستيفن بيكروفت سفير الولايات المتحدة الأمريكية، وقد بحث الجانبان استئناف عمل مصنع الدبابات بعد توريد المكونات لاستكمال مرحلة التصنيع.

واستعرض الجانبان الأوضاع الراهنة فى المنطقة، وقد أعرب السفير الأمريكى عن سعادته اللقاء وشرح رؤية الولايات المتحدة ودعمها فى مساندة مصر ضد الإرهاب، والعمل معا لمجابه هذا الخطر. فى سياق متصل استقبل الوزير العصار « دونالد شينك » نائب رئيس مجلس إدارة شركة جنرال داينمك- وهى من كبريات الشركات العالمية فى مجال صناعة الدبابات والصناعات الثقيلة- وقد تناول الجانبان زيادة أوجه التعاون بين الطرفين مع زيادة حجم التصنيع المحلى وتبادل الخبرات المشتركة فى مجال تطوير الصناعات الثقيلة . وقد رحب الوزير العصار بهذه الزيارة، مؤكدا على عمق العلاقات القوية بين البلدين وأهمية التعاون والعمل على تعزيزها فى مختلف المجالات .