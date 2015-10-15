ماسكيرانو: غياب ميسي ليس عذرا للأرجنتين

(إفي): اعتبر لاعب المنتخب الأرجنتيني، خافيير ماسكيرانو أن غياب لاعبين مهمين عن الفريق للإصابة لا يمكن أن يصبح "عذرا" للبداية السيئة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وقال اللاعب في مؤتمر صحفي "غياب لاعبين مهمين لا يمكن أن يصبح عذرا، هذا هو المنتخب الأرجنتيني ويجب أن نتعامل مع الأمر، لا يجب خداع أنفسنا، أمس تحسن الفريق ويمكننا تقديم المزيد".

يشار إلى أن الأرجنتين خسرت في الجولة الأولى بهدفين نظيفين من الإكوادور وتعادلت في الثانية سلبيا مع باراجواي في ظل غياب كل من ليونيل ميسي وايفر بانيجا وانزو بيريز ولوكاس بيليا وماركوس روخو للإصابة.

ولم يشارك في اللقاء الثاني كل من سرخيو أجويرو للإصابة وازكييل جاراي لأسباب شخصية.

وصرح ماسكيرانو "نحن نعي بأن البداية لم تكن بأفضل صورة ممكنة وبالأخص في المباراة الأولى ولكن يوجد هامش كبير يمكن تحسينه".

وأضاف اللاعب "إذا ما كان ليو (ميسي) مصابا يجب أن نتعامل مع الأمر وجعل غيابه لا يبدو إلا في أضيق الحدود".