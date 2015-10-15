مدرب سان جيرمان: إبراهيموفيتش قد يرحل نهاية الموسم الحالي

يعتقد لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان أن لاعبه زلاتان إبراهيموفيتش قد يرحل عن الفريق نهاية الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع بطل فرنسا.

ويخوض الدولي السويدي موسمه الرابع مع سان جيرمان وأصبح أكبر هداف في تاريخ النادي بتسجيله 110 هدفا في 135 مباراة حتى الآن.

وقال بلان لصحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية:"الشيء الأهم هو العلاقة الجيدة بينه وبين النادي".

وأضاف "في سن الـ34 ربما يريد خوض تجربة جديدة في حياته. سنرى ماذا سيحدث مع نهاية الموسم".

وحقق لاعب برشلونة ويوفنتوس السابق ثلاثة ألقاب للدوري مع سان جيرمان منذ انتقاله عام 2012 من نادي ميلان.