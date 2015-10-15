قائد بلجيكا: أصبحنا المصنفين الأوائل على العالم بعدما كنا رقم 80

أعرب فينسنت كومباني قائد بلجيكا عن سعادته بفوز منتخب بلده بمباراته الأخيرة في تصفيات يورو 2016 والتي ضمنت له المركز الأول في التصنيف العالمي.

وضمنت بلجيكا وصيفة أوروبا عام 1982 تأهلها مسبقا لمسابقة اليورو التي ستنظمها فرنسا العام المقبل وضمنت أيضا تصدر تصنيف الفيفا للمنتخبات الشهر المقبل على حساب الأرجنتين وألمانيا.

وقال مدافع مانشستر سيتي لصحيفة (Sporza):"لنبقى واقعيين. نحن الأول على العالم وهولندا لم تنجح في التأهل. أتذكر عندما كنا يوما من الأيام في المركز الـ80".

وأضاف "هذه كرة القدم. أحيانا تصاب بخيبة أمل لكن الموهبة دائما تنتصر. نحن مستعدين لما هو قادم".

وستكون بلجيكا على رأس إحدى المجموعات الست في يورو 2016 بعدما أعلن الاتحاد الأوروبي عن تصنيف المنتخبات التي ضمنت التأهل في قرعة المسابقة التي ستجرى ديسمبر المقبل.