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تقرير - برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق

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تقرير - برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق تقرير - برشلونة يفكر في ضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن برشلونة يفكر في ضم روبن فان بيرسي لاعب مانشستر يونايتد السابق يناير المقبل.

وكشفت الصحيفة حضور روبرت فيرنانديز المدير التنفيذي لبرشلونة لمباراة هولندا والتشيك في تصفيات يورو 2016 في مدينة أمستردام لمتابعة لاعب البرتقالي الذي سجل هدفا عكسيا وأخر لفريقه في مباراة حسمها الضيوف 3-2.

وأشارت الصحيفة إلى أن لاعب أرسنال وفينورد السابق لا يعيش أوقاتا طيبة مع فريق فينيرباهتشة التركي وأنه لن يكلف برشلونة كثيرا للتعاقد معه.

وذكرت الصحيفة أن صاحب الـ32 عاما لم يعد من بين المهاجمين الأفضل في العالم لكنه يمتلك خبرة كبيرة ستساعد برشلونة الذي يعاني من نقص عدد اللاعبين بسبب الإصابات.

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