دكتور محمد أبو حديد يكتب: حقن التعبئة أو الحقن لعلاج تجاعيد الوجه

حقن التعبئة أو الحقن المالئة "الفيلر" هى معالجة غير جراحية تجميلية تستخدم لتجديد شباب الجلد عن طريق إعادة الحجم أو الامتلاء إلى الوجه والشفاه واليدين، وتعمل عن طريق خفض أو إزالة الخطوط والتجاعيد والثنيات فى الجلد وتأثيرها فورى بعد المعالجة.

مع تقدم السن ولأسباب وعوامل مختلفة مثل أضرار الشمس، التدخين، والحمية الغذائية السيئة يتم فقد الكولاجين ومواد مرطبة طبيعية ودهنية أخرى من جلدنا. ومع الإهمال يمكن أن تتحول بعض المناطق فى الوجه إلى مناطق مترهلة وتزداد بها الخطوط والثنيات.

ببساطة يمكن حل هذه المشكلة، باستعمال حقن التعبئة لإعادة الحجم المفقود فى الوجه وإزالة الخطوط والتجاعيد والثنيات ويمكن حقنها فى اليدين والشفاه وتحت العين.

هناك أنواع مختلفة من المواد الطبيعية والآمنة التى يمكن استعمالها كحقن تعبئة جلدية؛ وقد تم تطويرها على مر السنين للاستعمال على الجلد.

وهناك نوعان من حقن التعبئة: المؤقتة وشبه الدائمة.

>النوع الأول هو شبه الدائم ومثال على ذلك: Calcium hydroxylapetite)) ويمكن أن يدوم بحدود 18 شهرا.

النوع الثانى هى الحقن المؤقتة مثل، Hyaluronic Acid) (التى تدوم بحدود 6-12 شهرا، على حسب المنطقة التى تم فيها الحقن والمادة المستخدمة.

حمض الهيالورونيك مادة طبيعية توجد فى كافة أنحاء أجسامنا: فى الجلد، العظام، المفاصل، والعيون. تعمل كمرطب بسبب قدرتها على جذب وتخزين الماء.

يتم الحقن عن طريق حقن دقيقة جدا بعد تعقيم المنطقة المراد حقنها ويتم وضع كريم مخدر موضعى لمدة 30 دقيقة قبل الحقن مع بعض الحالات ويستغرق الحقن بضع دقائق ويتم وضع ثلج بعد الحقن لبضع دقائق.

قد يحدث بعض الآثار الجانبية النادرة وتتضمن الأحمرار، بعض الانتفاخات الصغيرة تحت الجلد وكدمات معتدلة مكان الحقن وورم طفيف قد يحدث حول المنطقة ولحسن الحظ فهذه الآثار الجانبية نادرة جدا وتزول من تلقاء نفسها.

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