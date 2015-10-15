استشهاد فلسطينى غرب رام الله والاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 من الضفة

استشهد فلسطينى صباح اليوم الخميس من قرية الجانية غرب رام الله بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليه.

وقالت مصادر محلية من القرية إن قوات الاحتلال الإسرائيلى تعرضت للمواطن الفلسطينى رياض إبراهيم دار يوسف (46 عاما)، خلال عودته وزوجته من قطف ثمار الزيتون، مساء أمس على مدخل القرية، بالقرب من مفرق مستوطنة "تلموند"، واعتدت عليه وأهانته خلال احتجازه لمدة ساعتين، وعقب إخلاء سبيله سقط على الأرض قبل وصوله منزله، حيث تعرض لجلطة قلبية نقل على إثرها لمجمع فلسطين ليفارق الحياة صباح اليوم.

بدورها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية - فى بيان مقتضب - إن عائلة الشهيد أفادت لإدارة مجمع فلسطين الطبى برام الله بأن دار يوسف عانى من انتكاسة صحية نتيجة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى عليه وأسرته فى طريق عودته من قطاف الزيتون، وأدخل الشهيد على إثر ذلك للمجمع الطبى برام الله ليلة أمس، وأعلن الأطباء إصابته بجلطة قلبية، استشهد على إثرها صباح اليوم.

وباستشهاد دار يوسف، ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين منذ بداية أكتوبر الجارى إلى 33 شهيدا، 22 منهم فى الضفة الغربية و11 فى قطاع غزة، بينهم 7 أطفال.

من ناحية أخرى اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم /الخميس/ 17 فلسطينيا من مختلف محافظات الضفة الغربية، ففى بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى شابا فلسطينيا وسلمت شقيقين، من مخيم عايدة شمال بيت لحم، بلاغين لمراجعة مخابراتها.

وقال مصدر أمنى إن قوات الاحتلال الإسرائيلى اعتقلت الشاب صالح زياد سرحان (23 عاما)، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.. مشيرا إلى أن الاحتلال سلم الشقيقين عمار (32 عاما)، ومجدى مصطفى أبوعكر (28 عاما)، بلاغين لمراجعة المخابرات الإسرائيلية فى مجمع مستوطنة (غوش عتصيون) جنوب بيت لحم.

وفى نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من المحافظة.. وقالت مصادر أمنية إن القوات اقتحمت قريتى "تل"، و"مادما"، جنوب غرب نابلس، وفتشت عدة منازل فيها، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين مواطنين من قرية تل، فيما اعتقلت فلسطينيين من "مادما".

وفى القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، خمسة فلسطينيين من حى جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة، بعد اقتحام الحى ودهم منازلهم بوحشية، وتم اقتيادهم إلى أحد مراكز التوقيف والتحقيق فى المدينة.

وفى الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خمسة فلسطينيين من مدينة الخليل، وبلدتى بيت أولا، وبيت أمر بالخليل جنوب الضفة الغربية.

وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال نفذت عمليات دهم وتفتيش فى مدينة الخليل، وبلدة بيت أولا غربا، واعتقلت محمود عبد العفو محمد العملة (27 عاما)، وعبد الرحمن فوزى سليمان الحداد (21 عاما).

وقال الناطق الإعلامى باسم اللجنة الشعبية لمقاومة الاستيطان فى بيت أمر محمد عوض إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، وداهمت أحياء: خلة العين، والحارة التحتا، والظهر، ونفذت عمليات تفتيش لمنازل الفلسطينيين، واعتقلت حمزة أيمن محمد أبو عياش (17 عاما)، وأمير إبراهيم خالد صبارنة (22 عاما)، ومالك فهمى عبد الحميد زعاقيق (18 عاما)، ونقلتهم لمعسكر عصيون الاحتلالي، ومستوطنة كرمى تسور المحاذية للبلدة.

وفى جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم شابا فلسطينيا من بلدة جبع جنوب جنين بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، كما داهمت عدة منازل فى البلدة، ما أدى إلى اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال.

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