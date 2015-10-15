الكويت تنفى التفاوض مع إسرائيل على شراء منظومة "القبة الحديدية"

نفى مصدر رفيع المستوى فى وزارة الدفاع الكويتية التقارير الإعلامية التى أشارت إلى أن الكويت ودول أخرى فى مجلس التعاون الخليجى تتفاوض مع إسرائيل لشراء منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الإسرائيلية المضادة للصواريخ للدفاع عن نفسها فى مواجهة "ترسانة الصواريخ الإيرانية المتنامية".

وكانت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية الدولية أفادت بأن دولاً خليجية تجرى حالياً مفاوضات "بلغت مراحل متقدمة" من أجل شراء منظومة "القبة الحديدية" الإسرائيلية.

ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم الخميس عن المصدر الدفاعى الكويتى القول إن كل ما هو معروض حاليا فى هذا المجال هو دراسة فقط لشراء منظومة دفاع مضادة للصواريخ من الولايات المتحدة وليس من إسرائيل ، وقال :"حتى أننا لم نصل إلى مرحلة التفاوض ، فنحن ندرس الفكرة لتطوير قدراتنا الدفاعية ضد هجمات الصواريخ" ، مؤكدا استحالة التفاوض مع إسرائيل فى هذا الإطار.

وكانت الشبكة نسبت إلى وزير الخارجية البحرينى خالد بن محمد آل خليفة القول :"الإسرائيليون لديهم قبتهم الحديدية الصغيرة. ونحن فى دول مجلس التعاون الخليجى ستكون لدينا قبة حديدية أكبر بكثير".

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