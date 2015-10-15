ملابس رجالية بتصاميم عصرية من أكبر عروض الأزياء في العالم

الرياض - خلود أحمد

في كل موسم يقدم مصممو الأزياء أجمل تصاميم الملابس الرجالية، وغالبًا ما يظهر تنوع رائع بين الأزياء الرسمية والكلاسيكية والملابس العصرية التي تناسب الشباب. وفي هذه المساحة قررنا أن نقدم لك عزيزي الرجل مجموعةً من خياراتنا لأجمل الملابس العصرية بتصاميم شبابية أنيقة لتختار منها ما يناسبك.

قدمت العديد من دور الأزياء الكبيرة تصاميم شبابية رائعة وقد كانت الألوان الترابية طاغيةً عليها بشكل كبير، ففي مجموعة Valentino شاهدنا تصاميم أنيقة بألوان مريحة وطبعات صيفية جميلة، أما في مجموعة Balmain فقد شاهدنا تصاميم عصرية باللون البيج الأنيق، أما مجموعة Burberry Prorsum فقد مزجت بين الستايل الرسمي بأسلوب عصري مريح والأناقة الشبابية بتصاميم مريحة.

ولم يكن الستايل الرسمي غائبًا عن عروض الملابس الرجالية لربيع وصيف 2016 بل جاء بتصاميم عصرية وأضيفت له لمسات بسيطة لتجعله مناسبًا لإطلالات الشباب، ففي مجموعة Salvatore Ferragamo ظهرت البدل الرسمية بستايل أنيق، أما في عرض

Alexander McQueen فظهرت بعض البدل بتفاصيل أنيقة ورائعة تتطلب جرأة عالية لارتدائها .

على الرغم من تنوع الستايلات والتصاميم يظهر لنا من الصور أعلاه أنّ الألوان الترابية كانت حاضرة وبقوة بالإضافة للأبيض والأسود، شاهد معنا خياراتنا لأجمل الملابس الرجالية للصيف المقبل وشاركنا برأيك.