10 تنسيقات عصرية بألوان الخريف الناعمة

في فصل الخريف نتجه عادةً لاختيار الألوان الحيادية المريحة كدرجات البني والأبيض والأسود بالإضافة للألوان الغنية الأخضر والعودي وغيرها، في هذه الزاوية جمعنا لك 10 تنسيقات مميزة تميزها ألوان الخريف الناعمة بطريقة بسيطة وجذابة.

استخدمنا درجات اللون البني في عدد من التنسيقات أعلاه فنسقنا الكنزة الصوفية الطويلة كفستان ناعم مع معطف جميل لليالي الباردة، ونسقنا التنورة المخملية القصيرة المستوحاة من ستايل السبعينات المميز في لوك كامل من درجات اللون البني، وفي إطلالة يومية بسيطة بالجينز استخدمنا حقيبةً وحذاءً بألوان ترابية ناعمة وبسيطة .

وقد غلب الطابع الكلاسيكي على عدد من التنسيقات، حيث إننا لا نستطيع إخفاء عشقنا لها، فنسقنا التنورة الميدي بطبعة المربعات الدارجة لهذا الموسم مع قميص ناعم باللون الأبيض وحقيبة حمراء لتنعش الإطلالة، واخترنا البنطلون الأبيض الواسع في إطلالتين مختلفتين غلب على إحداهما الطابع الكلاسيكي الأنثوي بينما تميزت الأخرى بطابع رسمي مميز .

وقد كنّا على استعداد لتقلبات الأجواء خلال هذه الفترة فأدرجنا بعض التنسيقات الدافئة المميزة إلى جانب التنسيقات الخفيفة والمريحة لتجدي بينها ما يناسب أجواء مدينتك. شاهدي تنسيقات "سيدتي نت" وشاركينا برأيك بها .