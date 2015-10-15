أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

10 تنسيقات عصرية بألوان الخريف الناعمة

Google+ Print
10 تنسيقات عصرية بألوان الخريف الناعمة 10 تنسيقات عصرية بألوان الخريف الناعمة

الخميس 15-10-2015 14:19

في فصل الخريف نتجه عادةً لاختيار الألوان الحيادية المريحة كدرجات البني والأبيض والأسود بالإضافة للألوان الغنية الأخضر والعودي وغيرها، في هذه الزاوية جمعنا لك 10 تنسيقات مميزة تميزها ألوان الخريف الناعمة بطريقة بسيطة وجذابة.

استخدمنا درجات اللون البني في عدد من التنسيقات أعلاه فنسقنا الكنزة الصوفية الطويلة كفستان ناعم مع معطف جميل لليالي الباردة، ونسقنا التنورة المخملية القصيرة المستوحاة من ستايل السبعينات المميز في لوك كامل من درجات اللون البني، وفي إطلالة يومية بسيطة بالجينز استخدمنا حقيبةً وحذاءً بألوان ترابية ناعمة وبسيطة .
وقد غلب الطابع الكلاسيكي على عدد من التنسيقات، حيث إننا لا نستطيع إخفاء عشقنا لها، فنسقنا التنورة الميدي بطبعة المربعات الدارجة لهذا الموسم مع قميص ناعم باللون الأبيض وحقيبة حمراء لتنعش الإطلالة، واخترنا البنطلون الأبيض الواسع في إطلالتين مختلفتين غلب على إحداهما الطابع الكلاسيكي الأنثوي بينما تميزت الأخرى بطابع رسمي مميز .
وقد كنّا على استعداد لتقلبات الأجواء خلال هذه الفترة فأدرجنا بعض التنسيقات الدافئة المميزة إلى جانب التنسيقات الخفيفة والمريحة لتجدي بينها ما يناسب أجواء مدينتك. شاهدي تنسيقات "سيدتي نت" وشاركينا برأيك بها .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي