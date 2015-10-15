محامى حسين سالم: سأقدم طلبا جديدا خلال أيام لتصالح موكلى مع الدولة

أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية حقوق القاهرة السابق، ومحامى رجل الأعمال حسين سالم، أنه سيتقدم خلال الأيام القليلة المقبلة بطلب جديد لوزارة العدل للتصالح مع موكله فى القضايا المتهم بها، بعد إعلان جهاز الكسب غير المشروع عن فتح أبوابه أمام ملفات التصالح مع أصحاب القضايا المالية.

وقال "كبيش" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" إنه جار دراسة كيفية التصالح وقيمة وحجم المبالغ التى ستقدم بها، مشيرًا إلى أنه فى جميع الأحوال فإن موكله سيعرض التصالح مقابل أكثر من 50% من ثروته.

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