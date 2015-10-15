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"التموين": ننسق مع البنك المركزى لتوفير الدولار لشراء السلع المدعمة

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"التموين": ننسق مع البنك المركزى لتوفير الدولار لشراء السلع المدعمة "التموين": ننسق مع البنك المركزى لتوفير الدولار لشراء السلع المدعمة
أكد ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة والتجارة الداخلية، إنه يتم التنسيق مع البنك المركزى لتوفير الدولار لشراء السلع المدعمة، خاصة القمح المخصص لإنتاج الخبز البلدى حيث يتم استيراده من العديد من الدول شريطة مطابقته للمواصفات القياسية .

وأضاف ممدوح عبد الفتاح فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن توفير الدولار يتم بشكل مستمر من خلال البنك المركزى، وأن الوزارة تقوم بشراء السلع المدعمة أولا بأول لتوزيعها لأصحاب البطاقات التموينية.

ياتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه الأسواق ارتفاعا فى ، الأمر الذى يؤدى إلى تعثر شراء الكثير من السلع خاصة التى يتم استيرادها من الخارج بالعملات الأجنبية.

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مصر 365

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