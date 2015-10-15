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مصر القوية:"أبو الفتوح" يدرس دمج الحزب مع "الدستور"

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مصر القوية:"أبو الفتوح" يدرس دمج الحزب مع "الدستور" مصر القوية:"أبو الفتوح" يدرس دمج الحزب مع "الدستور"
كشف الدكتور فكرى نبيل عضو المكتب السياسى لحزب القوية، أن الحزب يدرس الاندماج مع حزب الدستور، لكنه لن يحسم هذا الأمر إلا بعد أن ينتهى "الدستور" من أزمته الداخلية، ويكون هناك قيادة أكثر قراءة للواقع.

وقال، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الحزب يدعو الجميع للتوحيد، موضحا أن الحزب يتواصل مع جميع الأحزاب، ولكن المناخ الحالى لم يجعل الحزب يصل لأى نتيجة.

وأضاف نبيل أن حزب مصر القوية بقيادة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح يهتم بالنزول إلى الشارع والتواصل مع الشعب المصرى بشكل مباشر عقب الانتهاء من الانتخابات، وسيسعى الحزب لتعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، والقضايا الهامة التى ينبغى الاهتمام بها وتكون فى أولويات الرأى،
>وأشار عضو المكتب السياسى لحزب مصر القوية، إلى أن الحزب يسعى للاحتكاك بشكل أكثر فى المحليات والاهتمام بها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الحزب قرر تدشين أكاديمية مصر القوية، سيكون هدفها تثقيفى توعوى، وتعقد ندوات بشكل منتظم لمناقشة القضايا الهامة التى تشغل الرأى العام.
>يذكر أنه بعد إعلان حزب مصر القوية، مقاطعته للانتخابات البرلمانية، أصبحت الفرص المتاحة للحزب فى العملية السياسية قليلة، خاصة أن المشاركة السياسية فى الانتخابات تعد هى أبرز نشاط حزبى.
>وتوقفت حاليا كافة الاتصالات بين حزب مصر القوية، والأحزاب التى أعلنت فى وقت سابق مقاطعتها للانتخابات مثل التيار الشعبى، ومصر الحرية، رغم أن هذه الاتصالات كان يقودها أبو الفتوح ذاته، فيما يسعى الحزب للاهتمام بالمحليات عقب انتهاء الانتخابات البرلمانية.
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مصر 365

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