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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى منطقة الزمالك

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زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى منطقة الزمالك زحام مرورى بسبب كسر ماسورة مياه فى منطقة الزمالك
تسبب كسر ماسورة مياه فى التقاطع بين شارع شجرة الدر بـ26 يوليو بمنطقة الزمالك فى توقف حركة المرور أمام العديد من السيارات، وذلك بعد ارتفاع منسوب المياه فى الطريق، وانتقل رجال المرور إلى المكان للعمل على تنظيم حركة السيارات.

كان الرائد وائل عجاج، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، تلقى بلاغًا من غرفة النجدة بتوقف حركة المرور بمنطقة الزمالك، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان، كما تم إبلاغ رجال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة.
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