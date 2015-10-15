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توقف حركة القطارات بـ"حيفا" الإسرائيلية عقب الاشتباه فى شخص يحمل سكينا

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توقف حركة القطارات بـ"حيفا" الإسرائيلية عقب الاشتباه فى شخص يحمل سكينا توقف حركة القطارات بـ"حيفا" الإسرائيلية عقب الاشتباه فى شخص يحمل سكينا
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن حركة القطارات بمدينة "حيفا" الإسرائيلية أصيبت بالشلل التام بعدما اشتبه الركاب بشخص يحمل سكينًا فاضطر الركاب إلى استخدام زر الطوارئ، فقام سائق القطار بتوقيف القطار فجأة.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية أن هذه الواقعة تزامنت مع وجود ضابط بالجيش الإسرائيلى برتبة رائد فأطلق أعيرة نارية من بندقيته نزع "m-16” فى الهواء مما آثار الذعر فى نفوس الإسرائيليين.

وأوضحت الصحيفة أنه أصيب 5 إسرائيليين جراء هذه الحادثة بعدما نزل الركاب من القطار فى حالة عشوائية تامة، وترتب عليه توقف حالة القطارات فى المدينة حتى الآن.

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