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شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة بالبرلمان

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شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة بالبرلمان شيخ الأزهر يستعد لزيارة إيطاليا للقاء رئيس الجمهورية وإلقاء كلمة بالبرلمان
تأكيدًا لانفراد "اليوم السابع"، يتوجه الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، منتصف الأسبوع المقبل إلى العاصمة الإيطالية روما، فى زيارة رسمية يلتقى خلالها بالرئيس الإيطالى سيرجو ماتاريلا، وذلك للتباحث حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

ومن المقرر أن يلقى الإمام الأكبر خطابًا عالميًا أمام البرلمان الإيطالى بغرفتيه (الشيوخ، النواب) عن "الأديان والسلام"، يتناول خلاله رسالة السلام التى بعث بها جميع الأنبياء والمرسلين، إضافة إلى التأكيد على قيم الوسطية والتعايش المشترك ونبذ العنف والتطرف.

وتأتى هذه الزيارة فى إطار الجهود الكبيرة التى يقوم بها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من أجل بناء حوار حضارى بين الشرق والغرب يقوم على احترام وتقبل الآخر، وترسيخ مبادئ الديمقراطية والحرية وحَق الإنسان فى العيش فى سلام.


>شيخ الأزهر يلقى كلمة أمام البرلمان الإيطالى عن السلام والإسلام منتصف أكتوبر
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