الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المدرسين يناير المقبل

قالت مصادر خاصة أنه سيتم الاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم خلال شهر يناير المقبل بالإضافة إلى مسابقة أخري لتعيين العمال.

وأضافت المصادر أن المسابقة تشمل تعيين ما يقرب من 15 ألف معلم من بينهم الــ6 الاف معلم الذين لم يتم تعيينهم خلال المسابقة الأخيرة بالإضافة إلى 9000 معلم هم إجمالي العجز الذى تحتاجه عدد من المحافظات فى مختلف التخصصات ، وأضشار إلي أن مجلس الوزراء يبحث حاليا الاحتياجات الفعلية من المعلمين للعمل بوزارة التربية والتعليم خاصة أن هناك محافظات تعاني من العجز الشديد وخاصة في المناطق النائية بالاضافة الي المدارس الجديدة التي تم الإنتهاء من إنشائها والتي سوف تدخل الخدمة قريبا .

> وأكدت المصادر أن هناك مسابقة أخرى لتعيين العمال سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم لسد العجز في العمالفي عدد كبير من المدراس ، مضيفا أن الإعلان عن تلك المسابقة سيكون من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .