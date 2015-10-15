أخبار عاجلة

ده كلام - سعد الصغير : بكون بـ "وشين" في الأوقات دي والوسط الفني لازم تكون بـ 28 وش -
ده كلام - نجم الغناء الشعبي " سعد الصغير " وأغنية خاصة لـ " سالي شاهين " .. ياجامدة يا أصلي -
ده كلام - أراء المصريين في " تعريف الازدواجية " وبعض الإجابات الكوميدية -
بالفيديو.. كهربا يتقدم للاتحاد في موقعة النصر -
ده كلام - اسكتش كوميدي " سالي شاهين ترد على سالي شاهين في شيزوفرينيا المجتمع المصري " -
روسيا: الضربة الامريكية على القاعدة الجوية السورية "غير شرعية" -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سوريا "خطوة حمقاء" -
5 حكايات يرويها عُمر خورشيد عن نفسه: أحب دينا وانفصل عن ميرفت أمين بسبب مواعيد اللقاء -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة التحدث بالفصحى -
فيديو| بكري: ترامب يمارس البلطجة.. والنتيجة «حرب عالمية ثالثة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المدرسين يناير المقبل

Google+ Print
الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المدرسين يناير المقبل الإعلان عن مسابقة جديدة لتعيين المدرسين يناير المقبل

قالت مصادر خاصة أنه سيتم الاعلان عن مسابقة جديدة لتعيين معلمين جدد بوزارة التربية والتعليم خلال شهر يناير المقبل بالإضافة إلى مسابقة أخري لتعيين العمال.

وأضافت المصادر أن المسابقة تشمل تعيين ما يقرب من 15 ألف معلم من بينهم الــ6 الاف معلم الذين لم يتم تعيينهم خلال المسابقة الأخيرة بالإضافة إلى 9000 معلم هم إجمالي العجز الذى تحتاجه عدد من المحافظات فى مختلف التخصصات ، وأضشار إلي أن مجلس الوزراء يبحث حاليا الاحتياجات الفعلية من المعلمين للعمل بوزارة التربية والتعليم خاصة أن هناك محافظات تعاني من العجز الشديد وخاصة في المناطق النائية بالاضافة الي المدارس الجديدة التي تم الإنتهاء من إنشائها والتي سوف تدخل الخدمة قريبا .
> وأكدت المصادر أن هناك مسابقة أخرى لتعيين العمال سيتم الإعلان عنها في شهر يناير القادم لسد العجز في العمالفي عدد كبير من المدراس ، مضيفا أن الإعلان عن تلك المسابقة سيكون من خلال الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا