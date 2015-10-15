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زرع خلايا عصبية مأخوذة من الأجنة لتنشيط وإعادة الشباب للمخ

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زرع خلايا عصبية مأخوذة من الأجنة لتنشيط وإعادة الشباب للمخ زرع خلايا عصبية مأخوذة من الأجنة لتنشيط وإعادة الشباب للمخ
تمكن فريق من الباحثين الأمريكيين برئاسة طبيب الأعصاب الأمريكى سونيل غاندى وفريقه فى جامعة "كاليفورنيا" الأمريكية من زرع خلايا عصبية مأخوذة من أجنة الفئران، وزرعها فى مخ الفئران الشابة التى تعانى من مشاكل فى النظر ما ساعدهم على استعادة قدرتها على إعادة تنظيم الأعصاب الأساسية المسئولة عن التدريب والتذكر.

ومن المعروف أن هناك فترة لنمو الجهاز البصرى، ففى حالة إغلاق عين الفأر قبل بلوغه 20 يوما من ولادته أو بعد 40 يوما، فإن الجهاز البصرى ينمو لديه بشكل طبيعى، ولكن فى حالة إغلاق العين ما بين 20 إلى 40 يوما من ولادته ففى هذه الحالة يفقد الحيوان الرؤية بهذه العين، وذلك حيث إن جهازه البصرى يكون أكثر ليونة وقابل للتشكيل.

كما يوجد بعض الأطفال الذين يفقدون الرؤية الثنائية فى حالة إصابة العين بالمياه البيضاء الكتاراكت، وتحتاج لإجراء عملية قبل بلوغه عامه الخامس أو السادس وهو ما يعرف بإطلال البصر من غير علة عضوية ظاهرة.

وقد توصل العالم الأمريكى إلى أن الخلايا العصبية تلعب دورا مهما فى مرض التوحد لدى الأطفال والشيزوفرينيا.
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