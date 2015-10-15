اهتمى بنفسك "فأنتِ الأهم".. 5 نصائح لصحة حواء أهمها اعرفى تاريخك المرضى

الاهتمام بالصحة عند المصريين مرتبط عادة بقدوم مناسبات معينة مثل اهتمام المرأة بتناول الطعام الصحى المتوازن وممارسة الرياضة حفاظا على شكلها وطولها قبل موعد زواجها من اجل ارتداء فستان الفرح واستعدادات ما قبل الزواج.

أهمية المتابعة الطبية لمرأة

>حول ذلك يقول دكتور عمرو حسن، استشارى أمراض النساء والتوليد بقصر العينى، إنه يجب على المرأة الاهتمام بصحتها فى كل الأوقات دون ربط ذلك بمناسبات معينة لتجنبها التعرض لبعض المشاكل الصحية أو اكتشافها أنها تعانى من بعض الأمراض عن طريق الصدفة من هنا تأتى ضرورة الكشف الدورى للمرأة على صحتها بصفة دورية.

ويستكمل د. عمرو قائلا "هناك بعض الأمراض التى يعتبر عامل الكشف المبكر عنصر هام جدا فى الشفاء منها مثل السرطانات التى تصيب السيدات وأشهرها سرطان الثدى الذى يسهم اكتشافه مبكرا إلى شفائه تماما".

>لذلك يستلزم على المرأة أن تكون على دراية كافية ببعض النصائح والإرشادات الضرورية لصحتها وأهمها:>1)معرفة التاريخ المرضى للأسرة خاصة الأقارب من الدرجة الأولى مثل الأم والأخوات.>2)اهتمام المرأة بصحتها والتى تشمل الكشف المبكر والدورى لصحتها مثل المبكر لسرطان الثدى وأنواعه.>3) الاهتمام بالمتابعة الدورية لقياس الضغط والسكر والكولسترول للاطمئنان على حالتها الصحية قبل أن تبدأ الشكوى.>4)الاهتمام بممارسة الرياضة حتى مع تقدم العمر.>5)المحافظة على الوزن المثالى والاهتمام بتناول الطعام الصحى المتوازن وتجنب البدانة الابتعاد عن التدخين.