لازم تخسى.. السمنة ممكن تأخر فرصتك فى الإنجاب

هناك نسبة كبيرة من السيدات المصابات بالسمنة، وهذا يعرض المرأة للعديد من المشاكل النفسية والصحية وأحيانا الزوجية، ويمكن تجنب الكثير من هذه المشكلات بالتخلص من السمنة والوزن الزائد.

فى هذا السياق، يشير الدكتور وائل البنا، استشارى النساء والتوليد، إلى أن السمنة تؤثر بشكل كبير على السيدات وذلك يرجع إلى تراكم الدهون فى البطن والأرداف، وهو ما يعرضها للإصابة بالعديد من الأمراض كالقلب والكولسترول وزيادة الضغط والسكر.

ويتابع استشارى النساء والتوليد، أن إصابة المرأة بالسمنة قد يعرضها فى بعض الأحيان إلى زيادة الرغبة الجنسية أو زوالها وذلك على حسب صحتها، وأيضا تصبح كثيرة إفراز الإفرازات من منطقة المهبل، وهذا يتسبب فى حدوث فتور واكتئاب وإرهاق فى العلاقة والزوجية والنفسية، والجنسية.

كما أضاف استشارى النساء والتوليد، أن السمنة قد تتسبب فى تأخر الإنجاب للسيدات وأيضا إصابتها بتكيس المبايض، وعدم انتظام فى الدورة الشهرية نتيجة تراكم الدهون حول المبيض.

وأخيرا ينصح استشارى النساء والتوليد بضرورة الاهتمام بحياتك الصحية والجنسية، والمحافظة على صحتك الإنجابية وهو ما يكفله التخلص من الوزن الزائد.