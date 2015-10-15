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منتفعو مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية يطالبون بتسهيل إجراءات نسبة الـ20%

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منتفعو مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية يطالبون بتسهيل إجراءات نسبة الـ20% منتفعو مشروع قرية الأمل بالإسماعيلية يطالبون بتسهيل إجراءات نسبة الـ20%
طالب عدد من منتفعى مشروع قرية الأمل شرق قناة السويس، بتسهيل إجراءات دفع نسبة الـ20% من القيمة الإجمالية للأرض التى من المفترض أن يتم تسليمها لهم فى بداية نوفمبر القادم، وقام عدد منهم بالتجمع أمام مكتب المتابعة بالمحافظة الجديدة صباح اليوم الخميس.

وقال عدد من المنتفعين إن القيمة المطلوبة من المخصصات المالية كبيرة تصل إلى 50 ألف جنيه ومعظمنا شباب خريجين لا يملك هذا المبلغ مطالبين بتقسيط المبلغ المطلوب وتسهيل إجراءات استيفاء البيانات حتى يستطيعوا إنهاء تسليمهم الأرض فى الموعد المحدد.

وكان اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، قد أكد على جميع المنتفعين بمشروع "قرية الأمل" بالقنطرة شرق، والتى تعد باكورة مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى سرعة المبادرة بسداد المقدمات الخاصة بالمشروع، والمتمثلة فى نسبة 20% من القيمة الإجمالية، بالإضافة إلى سرعة استيفاء باقى المستندات والأوراق المطلوبة، وذلك فى موعد غايته منتصف شهر أكتوبر الجارى حتى يتسنى تسليمهم قطع الأراضى والمنازل مع بدايات شهر نوفمبر المقبل.

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مصر 365