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ضبط متهم هارب من 14 حكما قضائيا وبحوزته فردين خرطوش بالبحيرة

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ضبط متهم هارب من 14 حكما قضائيا وبحوزته فردين خرطوش بالبحيرة ضبط متهم هارب من 14 حكما قضائيا وبحوزته فردين خرطوش بالبحيرة
تمكن رجال مباحث البحيرة اليوم برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث من ضبط سائق مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم حبس وبحوزته فردين خرطوش.

وتم ضبط "ى.ع.ا " سائق السابق اتهامه فى 9 قضايا ( تبديد – خيانة أمانة ) آخرها القضية رقم 4181/2006 جنح مركز الدلنجات " خيانة أمانة "والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 14 حكم حبس 9 جزئى، 5 مستأنف آخرها القضية رقم 5188/2014 جنح كوم حمادة " تبديد " والمحكوم علية فيها بالسجن سنة، وكفالة 50 جنيها وبحوزته فردين خرطوش عيار 12 مم محلى الصنع وبداخل إحداها طلقة من ذات العيار .

وتحرر المحضر 10881/124 /2015 جنايات كوم حمادة.

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مصر 365