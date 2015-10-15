إصابة شخصين فى حادث تصادم بالطريق الصحراوى بالبحيرة

أصيب شخصان جراء وقوع حادث تصادم اليوم بالطريق الصحراوى الكيلو 75 إتجاه القاهرة - دائرة القسم قسم شرطة غرب النوبارية بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 3825 م ن "ملاكى" قيادة عادل حنا تادرس بالمعاش ومقيم الشرابية - القاهرة بالطريق المشار إليه، اصطدمت به سيارة مجهولة (فرت هاربة) من الخلف، مما دفع السيارة للاصطدام بالحاجز الخرسانى على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة ومرافقته سعاد أيوب عبد ربه ربة منزل ومقيمة بذات العنوان بكسور واشتباه نزيف داخلى بالمخ، وما بعد الارتجاج ولا يمكن استجوابهما وتم نقلهما لمستشفى العامرية المركزى، وتحرر المحضر 4291 /2015 جنح القسم.