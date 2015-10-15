إحباط تهريب 3000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة

>شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء دكتور أشرف عبد القادر، مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة، وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط "صاحب محل بقالة كائن بمدينة إدكو لقيامه بتجميع كمية ( 3000) لتر سولار لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 7744/2015 جنح مركز إدكو .

كما تم ضبط قائد تروسيكل بدون لوحات ومقيم مدينة المحمودية، لقيامه بتجميع كمية ( 2000) رغيف خبز مدعم لبيعه بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر 13092/2015 جنح مركز المحمودية .

وتم صبط صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة كفر الدوار، لقيامه بتجميع كمية ( 900 ) كيلو أسمدة زراعية مدعمة لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر المحضر 10582/2015 جنح قسم كفر الدوار .

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