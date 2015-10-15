بروتوكول بين وزارتي التموين والإسكان لتطوير1600 مكتب تمويني بالجمهورية

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التموين والتجارة الداخلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير ورفع كفاءة وتحديث المكاتب التموينية علي مستوي الجمهورية والبالغ عددها 1600 مكتب وقع عن وزارة التموين عاطف سعد وكيل أول الوزارة لقطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والادارية وعن الاسكان محمد درويش وكيل الوزارة لقطاع التشيد والعلاقات الخارجية، وذلك في إطار تحسين وجودة خدمات المكاتب التموينية المقدمة للمواطنين للتيسير عليهم.

وأضاف “حنفي” أن المرحلة الاولي من البروتوكول تتضمن تطوير وتحديث المكاتب التموينية في 4 محافظات وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والاسكندرية وعددها 50 مكتبا بتكلفة مبدئية قدرها 9 ملايين جنيه ويتم الانتهاء منها قبل نهاية العام المالي الحالي مشيرا الي أن سيتم تزويد المكاتب بأحدث أجهزة الكمبيوتر والالات الحديثة لتطوير الدورة المستنديةبالاسلوب الحديث وأيضا تطوير المكاتب من ناحية الشكل والنظافة والمكان لتوفير بيئة مناسبة ومريحة لموظفي مكاتب التموين وذلك لتقديم أفضل ما لديهم عند تعاملهم مع الجمهور وأيضا للتيسير على المواطنين خلال تعاملهم مع فروع المكاتب التموينية

وأوضح الوزير أن هناك خطة لتطوير كافة المكاتب التموينية تتضمن إقامة 16 مكتب تمويني متطور بمحافظة القاهرة للتيسير علي المواطنين وربط المكاتب التموينية علي مستوي الجمهورية بشبكة إلكترونية موحدة تسمح للمواطن بإنهاء كافة تعاملاته من أي مكتب تموين علي مستوي المحافظات دون التقيد بمكتب التموين التابع له وأيضا إقامة شبكة إلكترونية موحدة لربط مكاتب التموين مع مديريات التموين وديوان عام الوزارة لسرعة تلقى القرارات وضمان وصول الدعم الي مستحقيه وأيضا سرعة تلقي وحل شكاوى المواطنين

وقال إن هناك بروتوكول يتم تنفيذه حاليا مع وزارة الاتصالات يتضمن تطوير البنية التكنولوجية الخاصة بالوزارة لتحسين مستوي أداء العاملين وإعداد منظومة حديثة بربط هيئة السلع التموينية تكنولوجيا مع الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومراكز شركات الجملة وعددها حوالي 4 ألاف مركز وفروع البقالة التموينية وتبلغ 25 ألف فرع بهدف متابعة كميات السلع التموينية وجودتها في كافة مراحلها بداية من المصانع وحتي وصولها للمواطنين