تجديد حبس متهم بإحراز بندقية آلية 15 يوما وآخر لحيازته مخدرات

قررت محكمة جنح مركز سوهاج برئاسة المستشار هشام محمود وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم "أنور.م. ص" عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بإحراز بندقية آلية بدون ترخيص بدائرة المركز.

بدأت الواقعة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز سوهاج، عن إحراز المتهم بندقية آلية بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم تفتيش مسكن المتهم وعثر بداخله على البندقية الآلية، وتم القبض عليه وبمواجهة المتهم اعترف بالواقعة، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق تم تجديدها إلى 15 يوما .

كما قررت محكمة جنح مركز سوهاج وسكرتارية ناصر عز الدين، تجديد حبس المتهم "محمد ر.س" 15 يوما على ذمة التحقيق، لاتهامه بالاتجار فى البانجو.

كانت معلومات قد وردت لضباط مباحث قسم مركز سوهاج، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى البانجو بدائرة المركز، وبيعها لزبائنه، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 80 لفافة من البانجو كانت معدة للبيع.

وبمواجهة المتهم، اعترف بالاتجار فى المخدرات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام تم تجديدها إلى 15 يوما.