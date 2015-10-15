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القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة

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القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بالبحيرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة من القبض على 8 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار بإيتاى البارود.

فى البداية تلقى مأمور مركز شرطة إيتاي البارود من الأهالى بقيام بعض الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار بحجرة ملحقة بمنزل " ا.ا.ع " دائرة المركز.

وبالانتقال والفحص والمعاينة تم ضبط كل من " م.م.ح " عاطل، "ا.ع.ت" مدرس، " ص.م.ا" عاطل، " م.خ.ا" عاطل، "ع.م.م" عاطل، "ع.ا.ل" عامل حرفى، " ع.ع.ع." عاطل، "م.ر.ح" عاطل أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حجرة ملحقة بمنزل المذكور ووجدت حفرة دائرية الشكل قطرها 1 متر تقريباً بعمق 6 أمتار وبحوزتهم أدوات الحفر "غاطس شفط مياه، كوريك رفع، كوريك حفر، فأس، خرطوم مياه قطر 2 بوصة ×20 مترا، بعض الحبال، بكرة حديدية".

وتم ضبط السيارة رقم س هـ م 4319 ملك الثامن ( جارى فحصها ) المستخدمة فى نقل أدوات الحفر، بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بالتنقيب عن الآثار، وتحرر المحضر 12536/2015 إدارى المركز.

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مصر 365