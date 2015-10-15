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5 مرشحين من كفر الشيخ بقائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية

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5 مرشحين من كفر الشيخ بقائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية 5 مرشحين من كفر الشيخ بقائمة تيار الاستقلال والجبهة المصرية
ضمت قائمة الجبهة المصرية وتيار الاستقلال "قائمة " لقطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا ضمن المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية خمسة مرشحين من محافظة كفر الشيخ، وهم: محمد عبد العزيز الشهاوى، عضو مجلس الشعب والشورى الأسبق "دسوق"، والبرلمانى السابق كمال نصر الدين بشته "قلين"، والبرلمانى السابق خيرى الخطيب "بلطيم"، وسلوى أنور، موجه مالى وإدارى بجامعة كفر الشيخ،"كفر الشيخة"، والدكتور أحمد نشأت "شباب" باحث قانونى بمحافظة كفر الشيخ " كفر الشيخ".

محمد عبد العزيز الشهاوى -اليوم السابع -10 -2015
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محمد عبد العزيز الشهاوى

خيرى الخطيب -اليوم السابع -10 -2015
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خيرى الخطيب

جانب من المرشحين -اليوم السابع -10 -2015
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جانب من المرشحين

سلوى أنور -اليوم السابع -10 -2015
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سلوى أنور

أحمد نشأت -اليوم السابع -10 -2015
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أحمد نشأت


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مصر 365

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