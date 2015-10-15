بالأسماء.. قوائم المرشحين لعضوية مجلس إدارة نادى تدريس جامعة القاهرة

بعد تحديد موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادى أعضاء هيئة تدريس جامعة القاهرة، والمقرر لها غدا الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة جديد، خلفا للمجلس الحالى الذى يسيطر عليه مجموعة من الإخوان، ننشر قوائم المرشحين من الأساتذة والمدرسين وأعضاء الهيئة المعاونة لعضوية مجلس إدارة النادى.

ويتنافس على 6 مقاعد للأساتذة 15 عضو هيئة تدريس حاصلين على درجة الأستاذية من كليات "الحقوق والزراعة والطب والهندسة والطب البيطرى والآداب والتربية النوعية"، كما يتنافس 6 أساتذة مساعدون على 4 مقاعد لهذه الدرجة الجامعية بكليات "الطب البيطرى، ومعهد الليزر، والتمريض والعلوم، والهندسة".

ويتنافس على 3 أعضاء للمدرسين 5 مدرسين بكليات "التجارة والعلاج الطبيعى والزراعة والصيدلة والآداب"، كما يتنافس 5 مدرسين مساعدين ومعيدين على 4 مقاعد لهم، وهؤلاء الخمسة بكليات "الحقوق والعلوم ومعهد الدراسات الإفريقية، والزراعة والطب البيطرى".

كان نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، قد دعا الجمعية العمومية للنادى للانعقاد وإجراء الانتخابات لمجلس إدارة جديد للنادى خلفا للمجلس القديم "المنتمى أغلب أعضائه لجماعة الإخوان"، غدا الجمعة بكلية الحقوق بالجامعة لانتخاب 15 عضوا لمجلس الإدارة بالكامل.



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