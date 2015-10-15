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نزار قبانى يتحدث عن مصر بتسجيل نادر:أرض العباقرة..وأفضل القاهرة عن باريس

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نزار قبانى يتحدث عن مصر بتسجيل نادر:أرض العباقرة..وأفضل القاهرة عن باريس نزار قبانى يتحدث عن مصر بتسجيل نادر:أرض العباقرة..وأفضل القاهرة عن باريس
كشف المخرج جميل المغازى، خلال حواره الإعلامى وائل الإبراشى، عبر برنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، عن مجموعة من التسجيلات النادرة مع عمالقة الأدب والفكر والفن، تتجاوز مدتها الخمسمائة ساعة، ولم تذع من قبل، بحد قوله.

فى لقاء الشعراء يتحدث نزار قبانى، فى تسجيل نادر، لفاروق شوشة، عن دمشق والتقاليد والعادات والشعر الكلاسيكى، وعظمة وتأثير على مسيرته الشعرية، قائلاً "حينما وصلت للقاهرة كانت الأرض كلها مبدعة، وكان هناك العمالقة طه حسين والعقاد وإبراهيم ناجى، وعلى محمود طه، وكل العبقريين وأم كلثوم وعبد الوهاب..ماذا يحتاج شاب مثلى يحمل هذه البذرة الصغيرة من الشاعرية؟.. وهل يرى أفضل من ذلك؟.. الحمد لله الذى أوحى لهم أن يرسلونى للقاهرة بدلاً من باريس، فأنا أفضل القاهرة ألف مرة عن باريس".

ومع الأدباء كشف "المغازى" عن تسجيل للروائى الكبير نجيب محفوظ، تحدث خلاله صاحب جائزة نوبل، عن أسباب رفضه تعيين حراسة له بعد تعرضه لمحاولة الاغتيال، ورغبته فى عيش الحياة اليومية التقليدية الطبيعية التى تتيح له الإبداع، وكذلك لقاء نادر ليوسف إدريس، رائد القصة القصيرة وأحد أهم معالم الحياة الأدبية والثقافية والفكرية فى مصر، يكشف عن معاناته الاجتماعية والاقتصادية وإصراره على استمرار الموهبة والإبداع رغم الحياة القاسية التى عاصرها.

أما أبرز الفنانين والمطربين الحاضرين بتسجيلات "مغازى"، سيد مكاوى ومحمد الموجى، ومحمد عدوية ومحمد فؤاد ونادية مصطفى، يغنون ويتحدثون إلى بعضهم البعض فى لقاء نادر.

كما كشف "المغازى" عن عدة لقاءات للإعلامى مفيد فوزى، مع الفنانات، سناء جميل، وأمينة رزق، وسهير البابلى، ويسرا، والفنان أحمد زكى تحدثوا خلالها عن المسرح، والحب والسينما، فى حوارات لم تذع من قبل، بالإضافة لسلسلة من الحوارات النادرة، مع نجم كرة القدم محمد الخطيب والكابتن لطيف، أحد أهم معلقى كرة القدم فى مصر.

وفى تسجيل نادر يغنى فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولى، "ياليلة العيد انستينا"، ويكشفان فكاهة الفن والمسرح فى لقاء ظريف كوميدى مبدع، بالإضافة لصلاح جاهين يتحدث عن سيد درويش، وكذلك العملاقين ليلى مراد وبليع حمدى، فى حوار الفن والحب.

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