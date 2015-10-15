"مميش":السفن البنمية الأكثر عبورا لقناة السويس خلال أغسطس الماضى

أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن السفن البنمية تأتى فى المركز الأول فى قائمة السفن الأكثر عبورا لقناة السويس، خلال شهر أغسطس الماضى، تليها سفن جزر المارشال ثم هونج كونج وليبيريا، موضحا أن هناك زيادة ملحوظة فى الحمولات التى عبرت القناة من الاتجاهين خلال شهر أغسطس 2015 مقارنة بشهر أغسطس 2014.

وأشار"مميش" إلى أن التقارير الإحصائية أكدت أن 228 سفينة ترفع علم بنما عبرت القناة خلال شهر أغسطس بحمولة قدرها 13164 ألف طن مقارنة بشهر أغسطس من العام الماضى، حيث عبرت 213 سفينة بنمية بحولات قدرها 12586 ألف طن ويأتى فى المركز الثانى بالنسبة لعبور السفن فى القناة خلال شهر أغسطس جزر المارشال، حيث عبرت القناة 187 سفينة تحمل علم جزر المارشال بحمولة قدرها 11135 ألف طن، مقابل 169 سفينة فى أغسطس العام الماضى بحمولة قدرها 10576 ألف طن.

وأضاف "مميش" أن السفن التى ترفع علم هونج كونج تأتى فى المركز الثالث، حيث عبرت 131 سفينة القناة خلال شهر أغسطس 2015 بحمولة قدرها 10819 ألف طن مقابل عبور 119 سفينة فى أغسطس 2014 بحمولة قدرها 7823 ألف طن بينما انخفض عبور السفن الليبيرية خلال شهر أغسطس من العام الحالى إلى 177 سفينة بحمولة قدرها 10375 ألف طن مقابل 215 سفينة فى أغسطس من العام الماضى بحمولة قدرها 12648 ألف طن أما مالطة فقد عبر لها خلال شهر أغسطس 2015 بالمجرى الملاحى للقناة 118 سفينة بحمولة قدرها 5602 ألف طن مقابل عبور 89 سفينة فى أغسطس 2014 بحمولة قدرها 4464 ألف طن فى أغسطس العام الماضى.

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