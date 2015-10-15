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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة

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الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة الأرصاد: طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية ومائل للحرارة على القاهرة
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد أن طقس اليوم معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة، وحار على شمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهار لطيف ليلا.

كما أعلنت الهيئة عن ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، متوقعة أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح ستكون أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على خليج السويس مما سيؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، أعلنت الهيئة أن الدرجة العظمى لمحافظة القاهرة ستصل لـ33 بينما الصغرى 23، فيما تصل درجة الحرارة العظمى بمحافظة الإسكندرية لـ28 درجة والصغرى 24 ، وتصل درجة الحرارة العظمى بشرم الشيخ 37 درجة والصغرى 25.

وفى أسوان تصل درجة الحرارة العظمى 42 والصغرى 26، وسوهاج العظمى بها 36 والصغرى 22 .

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مصر 365