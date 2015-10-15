نقل عروسة للعناية المركزة بعد 3 ساعات من دخلتها و السبب غريب جدا

كأغلب الزواجات كانت هذه الزواجة عادية تعرف الزوجين مي و سليم على بعض و أحبو بعض مع مرور الزمن و قرروا الزواج من بعض فتقدم الشاب لخطبتها تحت رضى الأولياء و قروا موعد الزفاف و بدأ التنظيم له و كل شيء عادي و مر الزفاف في وسط العائلة و الأحباب و فرحة و بهجة .

و لكن بعد الدخلة ب 3 ساعات إندهش والدين العروسة لما رأو أن سليم يتصل بهم لإخبارهم بأن يأتوا على عجل للمستشفى التي تتواجد به إبنتهم بالعناية المركزة و لكن السبب في وجودها هناك لا يصدق .

فحسب أقوال الشاب أن والدته توصيه أنه يجب أن يكون قاسيا مع زوجته منذ أول يوم و هذا من أجل أن تحترمه و تطيع كل أوامره خوفا منه ففي أول ساعات الدخلة ضربها و لكن الزوجة لم تسمح بهذا و ضريته هي أيضا و بدأت تشتمه فثار غضبه و أتى بحديدة و ضربها فوقعت مغشية عليها و لما سمع أب العروسة هذه القصة قام في الحال بالإتصال بالشرطة لإلقاء القبض على سليم

شبكةعيونالإخبارية

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